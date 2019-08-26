Европейцы больше не планируют летать в космос на «Союзах»

Европейцы больше не планируют летать в космос на «Союзах»
У России остаются и другие страны, заинтересованные в полетах на "Союзе". Фото: Pixabay

Европейское космическое агентство (ЕКА) запланировало отказ от российских кораблей в пользу американских.

Стало известно, что полет европейских космонавтов на Международную Космическую Станцию на борту российского космического корабля «Союз» скорее всего был последним. Еще в июле председатель ЕКА на территории России Рене Пишель сообщил, что Лука Пармитано будет последним астронавтом от ЕКА, который прибыл на МКС на «Союзе».

Напомним, что космонавт Лука Пармитано прибыл на МКС 21 июля 2019 года и сейчас проводит различные исследования на станции.

Известно, что европейские полеты в космос теперь будут осуществляться на американских кораблях. Да, на данный момент российский «Союз» является единственным пилотируемым шаттлом, но американские компании Boing и SpaceX ведут активные разработки собственных шаттлов.

Заметим, что страны Европы далеко не единственные клиенты России в космической сфере, российский «Союз» популярен во многих других государствах.

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