Дефицит бюджета Санкт-Петербурга поднимется почти на 15% в 2020

В текущем году разница между доходами расходами города составила 40,5 миллиардов рублей.

Председатель городского комитета Алексей Корабельников предоставил бумаги с финансовыми расчетами. Так, в 2020 году дефицит городского бюджета Петербурга достигнет 46,5 миллиардов рублей, иначе говоря вырастет на 14,8% по сравнению с 2019.

Дефицит бюджета – ситуация, когда расходы государства превышают доходы. К примеру, в текущем году эта разница в Санкт-Петербурге составила 40,5 миллиардов рублей, а по новым расчетам в следующем году составит 46,5 миллиардов. Планируемый доход за следующий год – 665 миллиардов, а расход – 711,5. Если все пойдет согласно плану, дефицит бюджета в северной столице поднимется на 14,8 процентов.

Власти города также разработали схему постепенного уменьшения такой разницы в доходах и расходах.

Напомним, что к 1 января 2020 года, как оценивают представители власти, госдолг города составит чуть больше 67 миллиарда рублей, в свою очередь эта цифра представляет 11,1% от доходов города.

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