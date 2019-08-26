Песков дал комментарий к массовому увольнению хирургов на Урале

Пресс-секретарь президента России отметил, что этим вопросом занимаются Минздрав и региональные власти.

На брифинге в понедельник 26 августа пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина заявил, что вопросом массовых увольнений врачей-хирургов в Нижнем Тагиле занимаются Министерство здравоохранения и власти региона, сообщают Известия.

Кроме того прокуратура Свердловской области сообщила, что уже начата проверка. Ведомство в свою очередь в понедельник поделилось, что будут выслушаны обе стороны. Как руководители медицинских учреждений, так и уволившиеся работники, заявившие о нарушении работодателями трудового кодекса.

Напомним, что 22 августа стало известно, что все врачи-хирурги Центральной городской больницы номер 1 в Нижнем Тагила положили на стол свои заявления об увольнении. Причинами такого решения стали низкая заработная плата и высокая трудовая нагрузка.

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