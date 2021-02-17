В СПбГУ рассказали, когда в Петербург придет третья волна коронавируса

В Петербурге новый и резкий приток больных инфекцией может случится уже осенью этого года. Такой прогноз составил профессор СПбГУ Алексей Яковлев, сообщает «РБК Петербург».

По словам специалиста, коронавирусная инфекция развивается в мире по схожему сценарию с пандемией «испанки», которая была 100 лет назад. Алексей Яковлев предполагает, что новая болезнь продержится в течение трех лет, как это характерно для гриппа.

«Примечательно, что этой осенью и зимой в Петербурге почти не диагностировали грипп. Есть реалистичное предположение, что коронавирус победил грипп и станет теперь нашим главным респираторным вирусом», – добавил профессор.

Кроме этого, ученый заключил, что третья волна коронавируса может наступить из-за прихода в Петербург нового штамма болезни. Случится это может уже осенью этого года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что работающим с коронавирусом медикам Петербурга пообещали новые выплаты в 2021 году.