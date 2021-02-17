В Петербург завезли еще 48 400 доз вакцины от коронавируса

В настоящее время для петербуржцев открыто 123 пункта вакцинации. Фото: правительство Ленобласти

В настоящее время для петербуржцев открыто 123 пункта вакцинации. Фото: правительство Ленобласти

В Петербурге продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. В среду, 17 февраля, в город завезли 48 400 комплектов доз вакцины «Спутник V».

Как сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению города, всего за время с начала вакцинации в Петербург поступило 329 942 комплекта доз препарата. По поликлиникам развезли более 280 тысяч доз.

В настоящее время для петербуржцев открыто 123 пункта вакцинации. 104 из них городские, два — федеральные, 17 — частные. Кроме того, вакцинацию проводят три выездные бригады.

На сегодняшний день от коронавируса привили 178 247 жителей Петербурга, 42 424 из них получили обе дозы препарата. За вторник в городе привили рекордное количество человек — 13 586. Из них 9502 человека прошли первый этап вакцинации, а 4084 — второй.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Михайловском театре появился мобильный пункт вакцинации.