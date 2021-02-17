В Михайловском театре появился мобильный пункт вакцинации

В здании Михайловского театра торжественно открыли мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Церемония состоялась сегодня, 17 февраля.

Мобильный прививочный пункт городской поликлиники №37 в театре уже начал принимать посетителей. Помещение оборудовано холодильниками для хранения вакцины и всем необходимым для работы медиков. Здесь будут прививать от коронавируса работников культуры и спортивной сферы. Пункт сможет принимать до 50 человек в день.

Первым в этом пункте привился народный артист СССР, худрук и главный дирижер Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д.Шостаковича Юрий Темирканов.

Всего в городе открыто 123 прививочных пункта. За сутки прививку поставили более 13 тыс. петербуржцев. Первый этап вакцинации прошли уже более 178 тыс. горожан, их них 42,5 тыс — получили обе дозы препарата.

В скором времени прививочные пункты начнут открывать в торгово-развлекательных центрах.

Вице-губернатор Олег Эргашев отметил, что сегодня в город поступило еще 48,4 тыс. доз вакцины. В поликлиниках остается 102 тыс. доз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что работающим с коронавирусом медикам Петербурга пообещали новые выплаты в 2021 году.