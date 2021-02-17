В Петербурге свободны более 10% коек для коронавирусных пациентов

На данный момент есть места для 3,8 тысяч горожан.

В Санкт-Петербурге свободны более 3,8 тысяч коек для коронавирусных пациентов. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба Смольного.

Согласно данным, предоставленным Межведомственным городским координационным советом по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, в Северной столице осталось 3882 свободных койки для зараженных граждан. Всего в городе развернуты более 9,5 тысяч коек.

Напоминаем, что в городе проходит массовая вакцинация. На данный момент привили 178 тысяч человек, 42 тысячи закончили цикл полностью. В настоящее время для петербуржцев открыто 123 пункта вакцинации. 104 из них городские, два — федеральные, 17 — частные. Кроме того, вакцинацию проводят три выездные бригады.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербург завезли еще 48 400 доз вакцины от коронавируса.