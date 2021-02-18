В Петербурге арестовали фигурантов дела об обналичивании материнского капитала

В Петербурге арестовали фигурантов дела об обналичивании материнского капитала
Фигурантами дела стали более 10 человек. Фото: pixabay

Одна женщина будет под домашним арестом, а ее сообщники отправятся под стражу.

В Санкт-Петербурге сегодня, 18 февраля, Куйбышевский районный суд избрал меры пресечения лицам, которых подозревают в участии в мошеннической схеме с обналичиванием материнского капитала. Одна фигурантка отправилась под домашний арест, а остальным предстоит до 15 апреля находиться под стражей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

По предварительным данным, группа мошенников смогла изготовить подложный комплект документов, чтобы незаконно получить выплаты материнского капитала. Фигурантами уголовного дела стали более десяти человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутаты разрешили петербуржцам тратить материнский капитал на ремонт дач. Как отметил председатель Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров, дачный отдых – одна из распространенных форм досуга в Северной столице и Ленобласти.

арест материнский капитал суд уголовное дело


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Петропавловской заметили загорающих людей
Манукян признался, что засыпает рядом с коллегой
Тренер «Фиорентины» сомневается, что Кокорин сыграет в матче со ...
Врач рассказал, как восстановить обоняние после коронавируса
На рынке в Петербурге нашли контрафактные сигареты на 100 млн рублей
Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды 19 февраля
Петербуржцам рассказали, кому нельзя делать прививку от коронавируса
В Петербурге арестовали фигурантов дела об обналичивании материнского капитала