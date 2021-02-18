В Петербурге арестовали фигурантов дела об обналичивании материнского капитала

Одна женщина будет под домашним арестом, а ее сообщники отправятся под стражу.

В Санкт-Петербурге сегодня, 18 февраля, Куйбышевский районный суд избрал меры пресечения лицам, которых подозревают в участии в мошеннической схеме с обналичиванием материнского капитала. Одна фигурантка отправилась под домашний арест, а остальным предстоит до 15 апреля находиться под стражей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

По предварительным данным, группа мошенников смогла изготовить подложный комплект документов, чтобы незаконно получить выплаты материнского капитала. Фигурантами уголовного дела стали более десяти человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутаты разрешили петербуржцам тратить материнский капитал на ремонт дач. Как отметил председатель Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров, дачный отдых – одна из распространенных форм досуга в Северной столице и Ленобласти.