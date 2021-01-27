Депутаты разрешили петербуржцам тратить материнский капитал на ремонт дач

В Петербурге депутаты в первом чтении одобрили законопроект, который позволит жителям Северной столицы тратить материнский капитал на реконструкцию садовых домов. Сегодня средства можно направлять только на строительство дач.

Законопроект парламентарии рассмотрели на заседании Законодательного собрания в Петербурге в среду, 27 января.

В пояснительной записке отмечается, что семьи могут тратить материнский капитал на улучшение жилищных условий, оплату образования ребенка. Деньги также могут направить на лечение ребенка, реабилитацию, оплату путевки в санаторий. На средства материнского капитала может быть куплен автомобиль или проведена адаптация детей-инвалидов.

В этом списке также есть покупка земельного участка для ведения садоводства и строительство садового дома. При этом реконструкция дачи за счет материнского капитала законом не предусмотрена. Это и решили исправить авторы законопроекта.

Как отметил председатель Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров, дачный отдых – одна из распространенных форм досуга в Северной столице и Ленобласти.

«Мы уже дали возможность направлять средства материнского капитала на покупку садовых участков и строительство дачных домиков. Логично разрешить и улучшать условия загородного отдыха, оплачивая из этих средств реконструкцию садового дома», — заметил он.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Санкт-Петербурге увеличили сумму материнского капитала и «земельной» поддержки» на 3,4%. Отметим, что в прошлом году сертификаты материнского капитала получили почти шесть тысяч семей. Региональный материнский капитал выдается многодетной семье однократно при рождении третьего или последующего ребенка. С этого года размер такой выплаты составляет 165 тыс. 930 рублей.

Земельный капитал также положим многодетным семьям. Его размер в этом году превышает 382 тысячи рублей.