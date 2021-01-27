Стала известна сумма материнского капитала в Петербурге

В Северной столице увеличили сумму материнского капитала и «земельной» поддержки». Оба показателя увеличились на 3,4%.

Как сообщает «Комсомольская правда. Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу комитета по социальной политике, в прошлом году сертификаты материнского капитала получили 5 тыс. 934 петербургских семей.

«Региональный материнский капитал выдается многодетной семье однократно при рождении третьего или последующего ребенка. Данная мера социальной поддержки обеспечивается за счет средств бюджета Санкт Петербурга», – говорится в сообщении комитета.

С 2021 года размер материнского капитала составляет 165 тыс. 930 рублей. Потратить данные средства можно на образование детей, покупку недвижимости, автомобиля, а также на медицинскую реабилитацию или санаторно-курортное лечение.

Что касается земельного капитала, то он положен многодетным семьям, стоящим на учете на получение садового участка. Сертификат можно получить, чтобы купить землю самостоятельно. Его сумма в 2021 году составляет 382 тыс. 352 рубля.

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