В России спрогнозировали дефицит продовольственных товаров

Счетная палата РФ отметила, что пока удается сдерживать рост цен.

Россиян может ожидать дефицит продовольственных товаров. Об этом сегодня, 26 января, сообщает РИА Новости. В департаменте аудита экономической эффективности Счетной палаты заявили, что правительству удалось сдержать рост цен, но это имеет свои негативные последствия.

Эксперты считают, что крупные производители могут не захотеть продавать продукцию по фиксированным ценам. Это, в свою очередь, скажется на доступности тех или иных товаров.

При этом в Министерстве сельского хозяйства заверили, что переживать не стоит, так как ситуация на российском рынке агропромышленного комплекса стабильна.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на продовольственные товары в конце 2020 года. Он потребовал решить эту проблему в кратчайшие сроки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты спрогнозировали завершение дефицита автомобилей в России.