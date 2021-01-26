В России спрогнозировали дефицит продовольственных товаров

В России спрогнозировали дефицит продовольственных товаров
Путин потребовал сдерживать цены на основные продукты. Фото: pixabay.com

Счетная палата РФ отметила, что пока удается сдерживать рост цен.

Россиян может ожидать дефицит продовольственных товаров. Об этом сегодня, 26 января, сообщает РИА Новости. В департаменте аудита экономической эффективности Счетной палаты заявили, что правительству удалось сдержать рост цен, но это имеет свои негативные последствия.

Эксперты считают, что крупные производители могут не захотеть продавать продукцию по фиксированным ценам. Это, в свою очередь, скажется на доступности тех или иных товаров.

При этом в Министерстве сельского хозяйства заверили, что переживать не стоит, так как ситуация на российском рынке агропромышленного комплекса стабильна.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на продовольственные товары в конце 2020 года. Он потребовал решить эту проблему в кратчайшие сроки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты спрогнозировали завершение дефицита автомобилей в России.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дефицит продукты счетная палата


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Главы МИД стран G7 возмутились из-за ареста Навального
Футболисты «Барселоны» не получили заплаты в декабре
На Луначарского тушили крышу жилого дома
Байден и Путин впервые поговорили по телефону
Малышева попросила россиян не пить родниковую воду
В России спрогнозировали дефицит продовольственных товаров
Путину предложили работу после ухода с поста президента
Азмун думает об уходе из «Зенита»