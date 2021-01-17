Эксперты спрогнозировали завершение дефицита автомобилей в России

Эксперты спрогнозировали завершение дефицита автомобилей в России
Наибольший рост, считает эксперт Алексей Тузов, ожидает отечественные компании, а также тех автопроизводителей, чьи производственные площади находятся в России. Фото: pixabay

Специалисты считают, в 2021 году отечественный рынок автомобилей должен вырасти, однако это возможно только если не случится повторного локдауна, который привел отрасль к масштабному кризису весной 2020 года.

Председатель правления АГ «Авилон» Андрей Павлович считает, что цифра роста авторынка в текущем году, скорее всего, будет минимальной. Как минимум до конца первого квартала 2021-го ликвидировать дефицит автомобилей не удастся, прогнозирует он.

По мнению независимого эксперта транспортной отрасли Алексея Тузова, поставки машин нормализуются к середине или концу февраля. Во многом это зависит от снятия ограничений в Европе, поскольку многие автомобили «приезжают» оттуда. Также Тузов спрогнозировал рост рынка на 3-7% по сравнению с прошлым годом, передает «Российская газета». Кроме того, специалисты сходятся во мнении, что автомобили продолжать дорожать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала , что уже в мае россиянам станет доступна покупка б/у автомобилей через «Госуслуги».

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