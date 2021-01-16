Россияне смогут купить поддержанный автомобиль через «Госуслуги»

На госуслугах можно будет купить поддержанный автомобиль. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На госуслугах можно будет купить поддержанный автомобиль. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Благодаря платформе удастся избежать мошенников.

В мае 2021 году благодаря «Госуслугам» россияне смогут удобно и безопасности приобрести автомобиль с пробегом. Об этом рассказала директор по развитию маркетинговых коммуникаций Fresh Auto Светлана Гамзатова, пишет агентство «Прайм».

Покупатель сможет заранее ознакомиться с техническими характеристиками и историей эксплуатации машины. На «Госуслугах» разместят всю необходимою информацию, которая поможет в решении покупать или не покупать авто.

Известно так же, что платформа упростит взаимоотношения между покупателем и продавцом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что поддержанные автомобили в Петербурге подорожали на 5,6%. По итогам 2020 года продажи легковушек с пробегом в целом по стране увеличились на 7% по сравнению с ценами прошлого года.