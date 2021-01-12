Поддержанные автомобили в Петербурге подорожали на 5,6%

Рост цен на поддержанные автомобили связан с повышением спроса и колебаниями курсов валют. Фото: pixabay

Рост цен на поддержанные автомобили связан с повышением спроса и колебаниями курсов валют. Фото: pixabay

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Петербурге за минувшие месяцы 2020 года выросла на 5,6% и составила 380 тыс. рублей. Это выяснили эксперты «Авито Авто».

По итогам 2020 года продажи легковушек с пробегом в целом по стране увеличились на 7% по сравнению с ценами прошлого года. Как утверждают эксперты, рост цен связан с повышением спроса и колебаниями курсов валют.

Самые дорогие поддержанные автомобили продаются в Подмосковье и Ленобласти — в среднем 435 тыс. и 380 тыс. рублей соответственно.

Также стало известно, что больше всего автомобилей было продано в Московской области, на втором месте Краснодарский край, а третье место разделяют Петербург и Ленобласть.

Самыми продаваемыми машинами в Петербурге и области стали ВАЗ (LADA), Volkswagen, Ford, KIA и Hyundai.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге почти 40% автомобилистов собираются купить автомобиль в 2021 году.