В Петербурге почти 40% автомобилистов собираются купить автомобиль в 2021 году

В 2020-м году 5% петербуржцев купили автомобиль, хотя не планировали этого делать. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В 2020-м году 5% петербуржцев купили автомобиль, хотя не планировали этого делать. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Пандемия не сильно повлияла на привычки петербургских автолюбителей. Эксперты «Авито Авто» провели опрос и выяснили, какими стали итоги 2020 года для автовладельцев.

В прошлом году каждый третий автовладелец из Петербурга хотел купить автомобиль, но отложил покупку из-за роста цен и форс-мажорных обстоятельств (потери дохода, болезни). Также 5% петербуржцев купили автомобиль, хотя не планировали этого делать. Интересно, что женщины оказались более склонны к таким спонтанным крупным покупкам, чем мужчины.

Согласно данным «Авито Авто», в городе на Неве 39% автовладельцев в наступившем году собираются приобрести новую машину, а 21% планирует продать имеющееся транспортное средство. 30% респондентов заявили, что подумывают о покупке дополнительного оснащения для авто.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России предсказывают резкий рост цен на бензин. Эксперты объясняют такой скачок снижением предложения на внутреннем рынке.