В России предсказывают резкий рост цен на бензин

В России предсказывают резкий рост цен на бензин
Фото: Pixabay

Оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь уже в текущем месяце вслед за ростом цены на нефть.

С декабря АИ-92 и АИ-95 подорожали в стране на 8%, до 48 тысяч рублей и почти 49 тыс. рублей за тонну соответственно. Эксперты объясняют такой скачок снижением предложения на внутреннем рынке.

Как сообщил «Коммерсанъ», теоретически государство должно компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива внутри страны через демпфер, однако в январе именно компании заплатят по этому механизму в бюджет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бензин АИ-92 может исчезнуть с российских АЗС. Причиной станет то, что данный бензин не так устойчив к детонации, как 95-й или 98-й.

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