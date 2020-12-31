Бензин АИ-92 может исчезнуть с российских АЗС

Бензин АИ-92 может исчезнуть с российских АЗС
В России автовладельцы переходят на современное топливо. Фото: pixabay

Марка бензина АИ-92 может в скором времени пропасть с российских заправочных станций. В свое время также ушел и 80-й.

Как сообщает издание NewInform со ссылкой на технического эксперта Юрия Антипова, бензин АИ-92 до сих пор пользуется большой популярностью среди россиян. Он даже перешел в статус «народного» топлива. Однако в скором времени он может исчезнуть.

Причиной станет то, что данный бензин не так устойчив к детонации, как 95-й или 98-й. Именно их сейчас активно используют большинство автовладельцев.

«Если при плавном сгорании скорость сжигания топлива составляет около 40 м/с, то детонация – взрывной процесс, когда скорость распространения фронта сжигания топлива в цилиндре достигает 1,2 км/с. Соответственно, при детонации возникает сильная ударная волна, которая разрушает двигатель», – пояснил эксперт.

Также Юрий Антипов добавил, что в России будут пользоваться старым топливом до того времени, как все автовладельцы не перейдут на новые автомобили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти могут освободить владельцев электрокаров от транспортного налога.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
автовладельцы азс АИ-92 бензин топливо


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам могут выплачивать пенсии в цифровых рублях
Медработник в США намеренно испортил 500 доз вакцины от Covid-19
Канадские ученые выяснили, почему люди грызут ногти
В Петербурге изменится режим работы касс и турникетов из-за нового графика ...
Бензин АИ-92 может исчезнуть с российских АЗС
В аэропорту Пулково прошли проверку Россельхознадзора более тысячи соболиных шкур
Экс-тренер «Спартака» считает, что Семаку по силам возглавить ПСЖ
Основатель Skype назвал главные угрозы существованию человечества