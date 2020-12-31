Бензин АИ-92 может исчезнуть с российских АЗС

Марка бензина АИ-92 может в скором времени пропасть с российских заправочных станций. В свое время также ушел и 80-й.

Как сообщает издание NewInform со ссылкой на технического эксперта Юрия Антипова, бензин АИ-92 до сих пор пользуется большой популярностью среди россиян. Он даже перешел в статус «народного» топлива. Однако в скором времени он может исчезнуть.

Причиной станет то, что данный бензин не так устойчив к детонации, как 95-й или 98-й. Именно их сейчас активно используют большинство автовладельцев.

«Если при плавном сгорании скорость сжигания топлива составляет около 40 м/с, то детонация – взрывной процесс, когда скорость распространения фронта сжигания топлива в цилиндре достигает 1,2 км/с. Соответственно, при детонации возникает сильная ударная волна, которая разрушает двигатель», – пояснил эксперт.

Также Юрий Антипов добавил, что в России будут пользоваться старым топливом до того времени, как все автовладельцы не перейдут на новые автомобили.

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