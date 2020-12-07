В Ленобласти могут освободить владельцев электрокаров от транспортного налога

В Ленобласти будет выгодно пользоваться электрокарами. Фото: pixabay.com

В Ленобласти будет выгодно пользоваться электрокарами. Фото: pixabay.com

Ленинградская область готовится ввести льготы для владельцев автомобилей с электрическими двигателями. Они будут освобождены от уплаты транспортного налога на три года.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, основанием для получения льготы станет паспорт транспортного средства либо свидетельство о регистрации машины, подтверждающие, что автомобиль приводится в движение исключительно электрическим двигателем.

«Таким образом регион стремится стимулировать использование транспорта на альтернативном виде топлива для улучшения экологической обстановки», – говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, в регионе планируют продлить пролонгацию такого вида поддержки и после 2023 года. Соответствующий законопроект был принят в понедельник, 7 декабря, депутатами Законодательного собрания в первом чтении.

Напомним, с 2018 года в Ленинградской области вполовину снижена ставка налога для транспорта, работающего на природном газе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге владельцев электрокаров освободят от транспортного налога.