В Петербурге владельцев электрокаров освободят от транспортного налога

Наличие электродвигателя или специального газового баллона должно быть прописано в ПТС или в свидетельстве о регистрации. Фото: pixabay.com

Наличие электродвигателя или специального газового баллона должно быть прописано в ПТС или в свидетельстве о регистрации. Фото: pixabay.com

В Петербурге владельцы электрокаров отечественного производства и авто на природном газе будут освобождены от транспортного налога. Об этом говорится в проекте постановления города.

В документе предлагается внести изменения в закон «О налоговых льготах». Так, владельцы новых электрокаров, произведенных на территории Евразийского экономического союза, и авто на газовом топливе на пять лет освобождаются от необходимости платить транспортный налог. Отсчет указанного срока идет от даты регистрации авто.

Как сообщила «Мойка78» со ссылкой на сайт городской администрации, наличие электродвигателя или спецбаллона с газом должно быть прописано в паспорте транспорта или в свидетельстве о регистрации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что цены на электрокары станут доступнее к 2024 году. На данный момент их высокая стоимость обусловлена сложностью производства.