В Петербурге владельцев электрокаров освободят от транспортного налога

В Петербурге владельцев электрокаров освободят от транспортного налога
Наличие электродвигателя или специального газового баллона должно быть прописано в ПТС или в свидетельстве о регистрации. Фото: pixabay.com

В Петербурге владельцы электрокаров отечественного производства и авто на природном газе будут освобождены от транспортного налога. Об этом говорится в проекте постановления города.

В документе предлагается внести изменения в закон «О налоговых льготах». Так, владельцы новых электрокаров, произведенных на территории Евразийского экономического союза, и авто на газовом топливе на пять лет освобождаются от необходимости платить транспортный налог. Отсчет указанного срока идет от даты регистрации авто.

Как сообщила «Мойка78» со ссылкой на сайт городской администрации, наличие электродвигателя или спецбаллона с газом должно быть прописано в паспорте транспорта или в свидетельстве о регистрации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что цены на электрокары станут доступнее к 2024 году. На данный момент их высокая стоимость обусловлена сложностью производства.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
налог новости спб электрокар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пять человек пострадали в «лобовом» ДТП в Ленобласти
На ж/д переезде в Тосненском районе на ночь введут реверсивное движение
В Петербурге владельцев электрокаров освободят от транспортного налога
Школьницу изнасиловали в номере отеля на Петроградке
Пожилого петербуржца увели в психушку за стрельбу в военкомате на ...
Двое домушников жестоко избили и изнасиловали пенсионерку в Шушарах
В Петербурге коронавирус подхватили еще 1 485 человек
Полиция искала бомбы в петербургских школах