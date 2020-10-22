Цены на электрокары станут доступнее к 2024 году

Доля рынка электромобилей к 2025 году достигнет 17 процентов, а к 2030 году на них будет приходиться 40 процентов мировых продаж, считают эксперты. Фото: pixabay.com

Доля рынка электромобилей к 2025 году достигнет 17 процентов, а к 2030 году на них будет приходиться 40 процентов мировых продаж, считают эксперты. Фото: pixabay.com

Эксперты предрекают электромобилям существенное снижение стоимости уже к 2024 году. По прогнозам аналитиков банка UBS, в цене электрокары сравняются с обычными автомобилями.

На данный момент высокая стоимость машин, работающих при помощи аккумуляторных батарей, обусловлена сложностью производства. Однако уже к 2022 году дополнительные затраты на выпуск электромобилей уменьшатся до 1,9 тысяч долларов, а спустя еще два года разница исчезнет полностью, пишет The Guardian, ссылаясь на исследование UBS.

Аналитики ожидают, что цена аккумуляторов к 2022 году станет ниже 100 долларов за киловатт-час. Таким образом, рядовые автомобилисты начнут активнее пересаживаться на электрокары, а значит — отказ от автомобилей, работающих на двигателях внутреннего сгорания, неизбежен.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в конце текущего года в России должны выпустить электрокар отечественного производства.