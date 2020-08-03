Первый электрокар в России начнут выпускать в конце 2020 года

Первый российский электромобиль Zetta запустят в серийное производство в конце этого года. Электрокар будут выпускать в Тольятти.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в интервью ТАСС, что до конца года компания- производитель завершит все процедуры сертификации, а после сразу запустит производство. По словам министра, выпуск электрокаров могли запустить и раньше, если бы не случилась пандемия коронавируса.

На текущий момент Zetta проводит опытно-промышленную сборку, готовит предсерийные автомобили, разбирается с сертификацией. Код WMI, определяющий статус автопроизводителя, уже получен.

Электромобиль Zetta — это трехдверная легковушка с электроприводом. Он сможет разогнаться до 120 км/ч. Автолюбители смогут приобрести его по цене от 450 тыс. рублей.

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