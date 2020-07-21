«АвтоВАЗ» открыл продажи Niva под маркой Lada

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Автомобиль Lada Niva вышел в продажу. Фото: lada.ru

Автомобиль Niva с обновленной символикой вышел в продажу. Машина с июля 2020 года выпускается под маркой Lada, сообщает «АвтоВАЗ».

На решетке радиатора и руле теперь значится логотип Lada в виде трехмерной ладьи. Изменились также шильдики на кузове, оформление панели приборов и заставка мультимедийной системы. На этом отличия от Chevrolet Niva заканчиваются.

Стоимость Lada Niva начинается от 726 тыс. рублей. Внедорожник доступен в пяти комплектациях: Classic, Comfort, Comfort Off-road Plus, Luxe и Luxe Off-road. Самый дорогой из них обойдется в 869 тыс. рублей.

Автомобиль оснащен 80-сильным 1,7 литровым бензиновым мотором, пятиступенчатой механической коробкой передач и постоянным полным приводом с понижающей передачей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что cтоимость седана Lada Vesta за последние полгода выросла в 2,5 раза.

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