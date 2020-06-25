Автомобили Lada растут в цене вдвое быстрее иномарок

Стоимость седана Lada Vesta за последние полгода выросла в 2,5 раза быстрее, чем на аналогичные Kia Rio и Hyundai Solaris.
Аналитики брали в расчет стоимость вышеперечисленных моделей с декабря прошлого года по июнь текущего. Специалисты сервиса «Цена Авто» подсчитали, что экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, ослабление курса рубля и повышение утилизационного сбора сильнее повлияли на автомобили Lada, чем на корейские модели, которые собирают в России.
По итогам шести месяцев, базовая комплектация Lada Vesta выросла в цене на 6,3%, то есть 38 тысяч рублей, тогда как Kia и Hyundai подорожали лишь на 20 тысяч. Также небольшая прибавка к стоимости отмечается у Volkswagen Polo.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уже на следующей недели российских автомобилистов ждут значимые изменения.