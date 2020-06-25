Автомобили Lada растут в цене вдвое быстрее иномарок

Сейчас особым спросом у россиян пользуется Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E и 1,6-литровым 113-сильным мотором Renault H4Mk стоимостью от 776 900 до 1 031 900 рублей. Фото: pixabay.com

Сейчас особым спросом у россиян пользуется Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E и 1,6-литровым 113-сильным мотором Renault H4Mk стоимостью от 776 900 до 1 031 900 рублей. Фото: pixabay.com

Стоимость седана Lada Vesta за последние полгода выросла в 2,5 раза быстрее, чем на аналогичные Kia Rio и Hyundai Solaris.

Аналитики брали в расчет стоимость вышеперечисленных моделей с декабря прошлого года по июнь текущего. Специалисты сервиса «Цена Авто» подсчитали, что экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, ослабление курса рубля и повышение утилизационного сбора сильнее повлияли на автомобили Lada, чем на корейские модели, которые собирают в России.

По итогам шести месяцев, базовая комплектация Lada Vesta выросла в цене на 6,3%, то есть 38 тысяч рублей, тогда как Kia и Hyundai подорожали лишь на 20 тысяч. Также небольшая прибавка к стоимости отмечается у Volkswagen Polo.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уже на следующей недели российских автомобилистов ждут значимые изменения.