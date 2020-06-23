С 1 июля автомобилистов России ждут три нововведения

С 1 июля автомобилистов России ждут три нововведения
Если с 1 июля автовладелец решит установить на свой автомобиль силовые бампера, ГБО, экспедиционный багажник или фаркоп, а также модернизировать салон (например, заменить в нем штатные кресла), либо провести какой-то иной тюнинг, то для регистрации машины в ГИБДД ему придется проходить расширенные технические испытания. Фото: pixabay.com

Так, с 1 июля российских водителей в обязательном порядке при медицинском освидетельствовании ждет тест на хронический алкоголизм.

Кроме того, на следующий неделе будет запрещен ввоз на территорию Российской Федерации праворульную строительную спецтехнику, а легковые иномарки с такой особенностью будут проходить индивидуальную сертификацию. В общей сложности, это обойдется владельцам примерно в 15 тысяч рублей.

Также водители столкнутся с новым порядком оформления тюнинга. В случае какой-либо модернизации своего автомобиля, владельцу придется пройти расширенную техническую проверку для постановки машины на учет в ГИБДД. Помимо прочего, в медсправке для автомобилистов обязательным пунктом станет проверка на хронический алкоголизм. Новая стоимость документа пока неизвестна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские эксперты прогнозируют рост цен на иностранные автомобили на городском рынке.

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