В Норвегии нашли новый штамм коронавируса

Штамм может оказаться более заразным обычного. Пока что им болеют 10 человек.

В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название В.1.525. Эксперты считают, что он может оказаться более заразным, чем обычный. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.

Ученые заявили, что новый штамм имеет черты с британским и южноафриканским вариантами. Его нашли в среду, 17 февраля, у десяти человек.

«Мы пока не знаем, является ли он более заразным, но это вполне вероятно»,

— приводит телекомпания слова главы отдела института Лине Волд.

Напоминаем, что вчера о новом штамме рассказали также ученые из Финляндии. Они пока что изучают его и не могут говорить наверняка, насколько он опасный.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Финляндия продлила ограничения на пересечение границы. Правила, введенные в связи с пандемией коронавируса, будут действовать как минимум до 18 марта.