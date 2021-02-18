Финляндия продлила ограничения на пересечение границы

Финляндия продлила ограничения на пересечение границы
Попасть в Финляндию может теперь далеко не каждый. Фото: pixabay

Правила, введенные в связи с пандемией коронавируса, будут действовать как минимум до 18 марта.

Власти Финляндии заявили о продлении ограничений на пересечение границы в связи с пандемией коронавируса и обнаружением новых мутаций инфекции. Они будут действовать до 18 марта 2021 года. Об этом стало известно сегодня, 18 февраля, пишет РИА Новости.

На данный момент в Финляндию из России могут попасть граждане, у которых в стране проживают члены семьи. Также пересекать границу могут владельцы вида на жительство, студенты финских учебных заведений и те, у кого есть неотложные семейные обстоятельства.

Напоминаем, что в Финляндии недавно обнаружили новый штамм коронавируса. Эксперты считают, что он довольно опасен и требуется время на его изучение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Макаров раскритиковал депутатов Петербурга за встречу с главой МИД Финляндии. Спикер отметил, что встреча была тайной, а на таких мероприятиях, как отмечает Макаров, дипломаты проводят враждебную политику.

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