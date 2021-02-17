Макаров раскритиковал депутатов Петербурга за встречу с главой МИД Финляндии

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров отреагировал на недавний визит в финское консульство депутатов ЗакСобрания Бориса Вишневского и Максима Резника и призвал их «не шакалить».

Макаров заявил во время обсуждения очередного награждения сотрудников полиции и Росгвардии, что представителей «Единой России» и других партий не приглашали на эту встречу. По его словам, таким образом «отдельные дипломаты» вмешиваются во внутренние дела России.

Спикер отметил, что встреча была тайной, а на таких мероприятиях, как отмечает Макаров, дипломаты проводят враждебную политику.

Председатель ЗакСа подчеркнул, что на встрече поднималась тема протестов в стране. «Мы же прекрасно понимаем, что по протестным митингам подстрекательство откровенное идет», — заявил он.

«Я уже сказал: не надо шакалить по генеральным консульствам других государств. Превыше всего Россия, защита ее национальных интересов. Родину нельзя предавать. Нельзя быть иностранцем в своей стране. Она у нас одна, матушка-Россия», — считает политик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов и министр иностранных дел Финляндии обсудили сотрудничество и открытие границ.