Беглов и министр иностранных дел Финляндии обсудили сотрудничество и открытие границ

Беглов встретился с министром иностранных дел Финляндии. Фото: Смольный

Беглов встретился с министром иностранных дел Финляндии. Фото: Смольный

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В Санкт-Петербурге сегодня, 15 февраля, состоялась встреча губернатора Александра Беглов и министра иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов отметил, что пандемия практически не повлияла на интенсивность отношений между Петербургом и финскими партнёрами. Так, в Петербурге продолжают плодотворно работать 400 финских компаний, а бизнесмены из Северной столицы продолжают трудиться на территории Финляндии.

Глава Петербурга и министр выразили надежду на скорейшее открытие границ и восстановление международного туризма.

«Этому будут способствовать налаженные транспортные связи, включая скоростное железнодорожное сообщение, а также введение электронных виз»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава МИД Финляндии рассказал о важности сохранения диалога с Россией.