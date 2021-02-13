Глава МИД Финляндии рассказал о важности сохранения диалога с Россией

Финляндия все еще считает Россию недостаточно безопасной с точки зрения эпидемиологической обстановки. Фото: pixabay.com

Финляндия все еще считает Россию недостаточно безопасной с точки зрения эпидемиологической обстановки. Фото: pixabay.com

Глава МИД Финляндии Пекка Хаавито считает, что сценарий, по которому Россия и Евросоюз разрывают отношения является негативным сценарием.

Он отметил значимость сохранения дипломатических отношений и общения во всех ситуациях, сообщает РИА «Новости».

При этом Пекка Хаавито не стал комментировать вероятность возможных санкций Евросоюза в отношении России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Финляндии появятся открывать границы из-за пандемии коронавируса. Попасть в страну для отдыха российские туристы смогут после массовой вакцинации населения.