Стало известно, когда Финляндия сможет открыть границ для российских туристов

Стало известно, когда Финляндия сможет открыть границ для российских туристов
Финляндия не готова открывать границы на данный момент. Фото: pixabay

Власти Финляндии поятся открывать границы из-за пандемии коронавируса. Попасть в страну для отдыха российские туристы смогут после массовой вакцинации населения.

Об этом стало известно в субботу, 13 февраля. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу финского МИД Пекка Хаависто, на данный момент точные сроки открытия границ не обозначены. Толчком к изменению ситуации может послужить вакцинация от инфекции в обеих странах.

Кроме этого, представитель Финляндии заявил, что возможно страна снимет ограничения для российских туристов одновременно с Эстонией и Швецией.

На данный момент в Финляндии уже началась вакцинация, однако данный процесс займет какое-то время. Об открытии границ стоит говорить ближе к лету, считает Пекка Хаависто.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Финляндия ужесточит правила въезда из-за мутации Covid-19.

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