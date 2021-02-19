Спасатели тушили горящую квартиру на Центральной

Спасатели тушили горящую квартиру на Центральной
Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В ночь на 19 февраля в Колпинском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил квартиру в жилом доме №14 на Центральной улице.

Сообщение о пожаре поступило около 3:41 ночи. Огонь повредил обстановку в квартире на площади 25 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось к 6:16 утра. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы спецтехники и 18 спасателей.

Информации о пострадавших не поступало. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Лужском районе Ленинградской области под утро сгорела баня. На месте происшествия работали восемь пожарных. По информации регионального управления МЧС, все произошло в переулке Серафимы в деревне Замостье.

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