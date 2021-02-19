Путин присвоил генеральские звания ряду сотрудников силовых ведомств

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении званий генералов 26 сотрудникам силовых ведомств.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также четверо сотрудников МЧС получили звания генерал-майора, а замглавы МЧС Алексею Серко получил звание генерал-лейтенанта.

Кроме того, пять военнослужащих Росгвардии получили звания генерал-лейтенанта и генерал-майора, а ещё три сотрудника ведомства — звания генерал-майора полиции.

Замминистру внутренних дел Виталий Шулика присвоено звание генерал-полковника полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что звание «Город трудовой доблести» было учреждено в марте 2020 года. Цель его — увековечить подвиги тружеников тыла во времена Великой Отечественной войны. В городах, которым будет присуждено звание, установят стелу с изображением герба города.