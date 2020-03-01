В России появятся «Города трудовой доблести»

Звание смогут получить населенные пункты, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в ВОВ.

Об этом стало известно сегодня, 1 марта. Обо всем сообщается на официальном портале правовой информации. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон – теперь в России появилось звание «Город трудовой доблести». Его смогут получить те города, жители которых сделали большой вклад в достижение Победы в ВОВ. Речь идет о населенных пунктах, где люди трудились, чтобы прокормить военных и обеспечить их военной продукцией.

В городах, которые удостоятся звания, установят стелу с изображением герба города. У этих объектов будут проводиться патриотические мероприятие, деньги на которые получат из бюджета субъектов РФ, муниципалитетов и прочих источников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти трем городам присвоили звание «Город воинской доблести».