В Ленобласти трем городам присвоили звание «Город воинской доблести»

Сегодня, 26 февраля, депутаты областного ЗакСобрания приняли законопроекты, согласно которым городам Волхов, Лодейное Поле и Подпорожье присваивается звание «Город воинской доблести».

Согласно принятым документам, Волхов получил почетное звание в связи с тем, что там в декабре 1941 года произошла одна из первых по значимости побед советских войск. Через два года из Волхова отправили первый эшелон с хлебом в блокадный Ленинград.

В декабре 1941 года бойцы из Подпорожья помешали финским войскам соединиться с немецкой армией у Тихвина, который удалось освободить. Кроме того, они сорвали немецкие и финские планы в наступлении летом 1942 года на Ленинград.

Лодейное Поле стал передним краем Карельского фронта в период с сентября 1941 по июнь 1944 года. Немцев остановили на Свирском рубеже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что город Волхов, расположенный в Ленинградской области, первым получит статус «Города воинской доблести».