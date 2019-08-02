Волхову присвоят статус «Города воинской доблести»

Город Волхов, расположенный в Ленинградской области, первым получит статус «Города воинской доблести».

Об этом рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе заседания, которое прошло в четверг, 1 августа.

Члены комиссии рассмотрели кандидатуры на присвоение почетных званий и статусов Ленинградской области «Город воинской доблести» и «Населенный пункт воинской доблести». По решению комиссии, данное звание справедливо было отдано городу Волхову.

В скором времени новый почетный статус города будет зафиксирован в областном законе. Александр Дрозденко обязался внести проект на заседание Законодательного собрания региона. Присвоение столь почетного звания очень важное событие для города.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на набережной Фонтанки перекроют движение из-за съемок фильма «Шерлок Холмс в России».