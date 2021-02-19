Открывшего стрельбу в целях самообороны петербуржца изобличили в хулиганстве

Задержанный в Петербурге мужчина изобличен в хулиганстве. Горожанин применил пистолет в целях самообороны, а после был задержан.

Инцидент произошел 3 апреля 2020 года у дома №20 по улице Херсонской. В отдел полиции поступило сообщение о госпитализации в удовлетворительном состоянии 28-летнего гражданина среднеазиатского государства. Позже к правоохранителям обратился 42-летния мужчина, который рассказал свою версию происходящего.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, по словам заявителя, у указанного дома разгорелся конфликт между ним и двумя неизвестными. В целях самообороны мужчина выстрелил в сторону 28-летнего оппонента, после чего неизвестные скрылись.

По факту хулиганства возбудили уголовное дело. Подозреваемому ранее избранная мера пресечения в виде ареста не изменялась.

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