Пьяный гендиректор открыл стрельбу у клуба на Чудновского и попал в полицию

Пьяный гендиректор открыл стрельбу у клуба на Чудновского и попал в полицию
На место происшествия прибыли сотрудники наряда патрульно-постовой службы полиции. Фото: pixabay

В Невском районе города у одного из клубов прогремела стрельба. На месте полицейские задержали пьяного мужчину.

Инцидент произошел в субботу, 13 февраля, у заведения на улице Чудновского. В отдел полиции обратился 36-летний администратор клуба. Он рассказал о конфликте с 32-летним гендиректором одного из коммерческих предприятий

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие полицейские выяснили, пьяный посетитель поссорился с заявителем и начал стрелять в воздух из травматического пистолета.

Стрелка задержали, оружие изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция задержала одного из стрелявших в парке «Александрино».

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