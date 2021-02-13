Полиция задержала одного из стрелявших в парке «Александрино»

В Петербурге несколько неизвестных устроили стрельбу в парке. Одного из нарушителей удалось задержать правоохранительным органам.

Инцидент со стрельбой случился в ночь на 12 февраля. В полицию Кировского района обратились очевидцы, они заявили, что на улицы Лени Голикова слышны выстрелы. Полиция прибыла на место происшествия, но хулиганы успели скрыться до появления наряда.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, уже спустя 4 часа дело получило новый поворот. Возле дома №137 на Ленинском проспекте сотрудники ГИБДД остановили «Рено Каптюр». За рулем оказался 27-летний мужчина в состоянии опьянения. В итоге, удалось установить его причастность к стрельбе в парке «Александрино».

По версии следствия, стражи порядка обнаружили у хулигана в телефоне видео со стрельбой. Выяснилось, что трое знакомых встретились для распития спиртных напитков, а потом решили пострелять в воздух. Выстрелы производил мужчина, живущий на проспекте Ветеранов.

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