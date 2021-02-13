Житель Ленобласти рассказал, зачем украл мощи из храма

Из Тихвинского монастыря в Ленинградской области украли частицу мощей святой Матроны Московской. Подозреваемый задержан. На видео, которое опубликовало ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчина рассказал о мотивах своего поступка.
По его словам, он «увидел блестящую вещь, решил ее украсть, заложить за деньги, чтобы купить еду». Мужчина раскаялся в содеянном и извинился.
Инцидент произошел днем 12 февраля.
По предварительной информации, 33-летний мужчина уловил момент, когда охранник храма отвернулся и положил ларец с мощами в рюкзак. Похищенное он продал за 500 рублей.
В тот же день злоумышленника задержали.
Однако он успел продать ларец с мощами антиквару за 500 рублей.
В скором времени мощи святой блаженной Матроны Московской вернут на свое место. Возбуждено уголовное дело.
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