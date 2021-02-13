Житель Ленобласти рассказал, зачем украл мощи из храма

В скором времени мощи святой блаженной Матроны Московской вернут на свое место. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В скором времени мощи святой блаженной Матроны Московской вернут на свое место. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Из Тихвинского монастыря в Ленинградской области украли частицу мощей святой Матроны Московской. Подозреваемый задержан. На видео, которое опубликовало ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчина рассказал о мотивах своего поступка.

По его словам, он «увидел блестящую вещь, решил ее украсть, заложить за деньги, чтобы купить еду». Мужчина раскаялся в содеянном и извинился.

Инцидент произошел днем 12 февраля.

По предварительной информации, 33-летний мужчина уловил момент, когда охранник храма отвернулся и положил ларец с мощами в рюкзак. Похищенное он продал за 500 рублей.

В тот же день злоумышленника задержали.

Однако он успел продать ларец с мощами антиквару за 500 рублей.

В скором времени мощи святой блаженной Матроны Московской вернут на свое место. Возбуждено уголовное дело.

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