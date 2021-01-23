В Петербурге у пенсионерки украли икону Христа Спасителя и машинку «Зингер»

В Петроградском районе в полицию обратилась пенсионерка 1939 года рождения. Она заметила пропажу ценных вещей после выселения арендатора из Мурманской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, пожилая петербурженка обратилась в органы накануне, 22 января примерно в 16:00. Она заявила, что у нее пропала икона с изображением Христа Спасителя, а также швейная машина «Зингер».

По предварительным данным, вещи мог вынести арендатор квартиры у женщины. Нарушитель жил у пенсионерки в одном из домов по Чкаловскому проспекту, когда подошел срок выезда, то он решил прихватить с собой икону и машину.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция Петербурга задержала женщин-гастролеров: они обманули пенсионеров на 2,4 млн рублей.