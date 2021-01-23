Полиция Петербурга задержала женщин-гастролеров: они обманули пенсионеров на 2,4 млн рублей

Полиция Петербурга задержала женщин-гастролеров: они обманули пенсионеров на 2,4 млн рублей
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

Полиция Северной столицы смогла задержать двух женщин, подозреваемых в крупном мошенничестве. Нарушительницы представлялись сотрудницами пенсионного фонда и обманывали пенсионеров. Ущерб превысил 2,4 млн рублей.

Задержать женщин-гастролеров из Владимирской области удалось после серии афер в Петербурге. У представительниц кочевого народа была точная проработанная схема, – под видом сотрудников пенсионного фонда или социальной службы они обходили квартиры с пенсионерами и предлагали им поменять деньги старого образца на новые. Доверчивые пожилые люди соглашались. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что известно о трех пострадавших от рук злоумышленниц. Одной из жертв стала жительница блокадного Ленинграда, у которой дома хранилась крупная компенсация от ФРГ. Общий ущерб от трех установленных преступлений составил около 2,5 миллиона рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

Кроме этого, сотрудники органов смогли установить, что одна из задержанных находится в розыске за подобное нарушение, – хищение 100 тыс. рублей у пенсионерки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Дыбенко «гадалка» взяла у пенсионерки 250 тысяч рублей за «снятие порчи».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мошенничество новости СПб обман пенсионеров полиция уголовное дело


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчина купил морковь и выиграл в лотерее 12 млн рублей
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 30 798 человек
Коммунальщики лишили автомобилистов парковочных мест на Лесном и Седова
Стала известна самая опасная мутация коронавируса
Участниками незаконного шествия в Хабаровске стали 250 человек
К Резнику пришла прокуратура после выступления в ЗакСе
В ВОЗ назвали причины роста смертности от COVID
В Ленобласти из аварийного жилья переселят около 2 тыс. человек в этом году