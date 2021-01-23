Полиция Петербурга задержала женщин-гастролеров: они обманули пенсионеров на 2,4 млн рублей

Полиция Северной столицы смогла задержать двух женщин, подозреваемых в крупном мошенничестве. Нарушительницы представлялись сотрудницами пенсионного фонда и обманывали пенсионеров. Ущерб превысил 2,4 млн рублей.

Задержать женщин-гастролеров из Владимирской области удалось после серии афер в Петербурге. У представительниц кочевого народа была точная проработанная схема, – под видом сотрудников пенсионного фонда или социальной службы они обходили квартиры с пенсионерами и предлагали им поменять деньги старого образца на новые. Доверчивые пожилые люди соглашались. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что известно о трех пострадавших от рук злоумышленниц. Одной из жертв стала жительница блокадного Ленинграда, у которой дома хранилась крупная компенсация от ФРГ. Общий ущерб от трех установленных преступлений составил около 2,5 миллиона рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

Кроме этого, сотрудники органов смогли установить, что одна из задержанных находится в розыске за подобное нарушение, – хищение 100 тыс. рублей у пенсионерки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Дыбенко «гадалка» взяла у пенсионерки 250 тысяч рублей за «снятие порчи».