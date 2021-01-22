На Дыбенко «гадалка» взяла у пенсионерки 250 тысяч рублей за «снятие порчи»

В четверг, 21 января, в полицию Невского района обратилась 83-летняя пенсионерка, которая рассказала, что отдала «колдунье» 250 тысяч рублей за «снятие порчи».

Мошенница подкараулила петербурженку 12 декабря 2020 года возле дома №22 корпус 1 по улице Дыбенко. Неизвестная подошла к пожилой женщине, объяснила, что на ней и её сыне «лежит порча» и предложила исправить ситуацию, если старушка соберет все имеющиеся в квартире деньги и передаст ей.

Доверчивая пенсионерка отдала «гадалке» 250 тысяч рублей, завернутых в тряпку. «Ведьма» отдала сверток обратно и назначила встречу на том же самом месте через 40 дней. 20 января около двух часов дня женщина пришла к месту встречи, однако там никого не было. Вернувшись домой, пенсионерка поняла, что и деньги из свертка исчезли. Полицией возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 79-летняя жительница Сестрорецка отдала мошеннику 300 тысяч рублей, нужные якобы для «помощи внуку».