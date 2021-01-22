В Сестрорецке у 79-летней пенсионерки телефонный мошенник попросил 300 тысяч рублей для «внука»

Утром 21 января в отдел МВД России по Курортному району обратилась 79-летняя женщина, которая пожаловалась на телефонное мошенничество.

Пострадавшая рассказала, что днем ранее около пяти вечера на её домашний телефон позвонил неизвестный мужчина. Он объяснил, что внук пенсионерки ввязался в драку и сломал руку другому человеку. Собеседник добавил, что «внуку» нужны деньги, чтобы избежать уголовной ответственности.

Спустя некоторое время в квартиру к старушке на улице Токарева зашел некто «Сергей», которому пострадавшая передала 300 тысяч рублей. Мужчина с деньгами скрылся в неизвестном направлении. На вид преступнику было 30-35 лет, ростом около 175-180 см, одет в темно-синюю куртку «Пума», синие джинсы, темные кроссовки и вязаную шапку. На лице мошенника была маска. По факту крупного мошенничества возбуждено уголовное дело, мужчину разыскивают.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аналогичным образом лишился 500 тысяч рублей пенсионер, живущий на Школьной улице.