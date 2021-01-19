Пенсионер со Школьной улицы перевел мошенникам полмиллиона рублей

Пожилой петербуржец стал жертвой мошенников. Мужчина лишился 500 тыс. рублей.

В понедельник, 18 января, в отдел полиции обратился 64-летний мужчина, проживающий в одном из домов на Школьной улице. Он рассказал, что утром ему на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником службы безопасности ПАО «ВТБ».

Как стало известно gazeta.spb.ru, собеседник заявил, что со счета пенсионера пытаются похитить деньги. Он предложил мужчине оформить кредит, чтобы деньги перешли на безопасный счет. Доверчивый пенсионер отправил на указанный счет 500 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожилой петербуржец с проспекта Энгельса перевел мошенникам более 2 млн рублей.