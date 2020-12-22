Пожилой петербуржец с проспекта Энгельса перевел мошенникам более 2 млн рублей

В Выборгском районе Петербурга банковские мошенники убедили пенсионера перевести им 2 млн 177 тыс. рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло в период с 14 по 16 декабря. Петербуржец 66-ти лет обратился в полицию и рассказал, что стал жертвой мошенников. По его словам, ему на телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что кто-то пытается снять с его карты деньги. Мошенник заверил пенсионера, что с его средствами ничего не случится, если он переведет их на другой счет.

В результате доверчивый мужчина пошел к банкомату на улице Симонова и перевел на указанный незнакомцем счет 2 млн 177 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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