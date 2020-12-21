В Ленобласти возбуждено дело о преднамеренном банкротстве водоканала

В Ленобласти возбуждено дело о преднамеренном банкротстве водоканала
Следствие продолжается. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении МУП «Водоканал Кировского района» и генерального директора ООО «Водоканал Невский». Они обвиняются в преднамеренном банкротстве.

Данные об этом появились в понедельник, 21 декабря, на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

По версии следствия, с января 2018 по сентябрь 2020 года директор водоканала Кировского района договорился с директором «Водоканала Невского», что привело компании к «созданию искусственной задолженности». В итоге, сумма долга перед юридическими лицами составила порядка 634 млн рублей.

Кроме этого, были составлены договоры об искусственном завышении цен более чем в 10 раз в отношении арендаторов объектов.

На данный момент генеральный директор ООО «Водоканал Невский» задержан, а его коллега из МУП «Водоканал Кировского района

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что замдиректора «Ленавтодор» арестован за подозрение в получении взятки в размере 3 млн рублей.

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