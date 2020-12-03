Замдиректора «Ленавтодор» арестован за подозрение в получении взятки в размере 3 млн рублей

Приморский районный суд вынес решение замдиректора ГКУ «Ленавтодор» Илье Банникову, обвиняемому в получении взятки из государственного контракта.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Илья Банников отправлен под стражу до 31 января следующего года. Он обвиняется в хищении 3 млн 370 тыс. рублей.

По версии следствия, Банников, занимая должность заместителя директора ГКУ «Ленавтодор» вступил в сговор с директором ЛОГП «ПДРСУ №1» на получение от последнего взятки в виде 8.5% от суммы государственного контракта, а именно 3 млн 370 тыс. рублей.

Отметим, что данные средства входили в общую сумму для ремонта трассы «Осиновая роща — Магистральная» во Всеволожском районе ЛО. Всего на работы было выделено 39 млн 622 тыс. 185 рублей 60 копеек.

Обвиняемый не признал вину и просил меру пресечения в виде домашнего ареста.

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