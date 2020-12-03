Зампред соцзащиты Ленобласти задержана по подозрению в растрате бюджета

В Ленобласти задержана заместитель председателя Комитета по социальной защите населения региона по подозрению в организации и руководстве по растрате бюджетных средств. Она якобы купила билеты в театр для пенсионеров, но на постановку они так и не попали.

Об этом стало известно в четверг, 3 декабря. Речь идет о растрате средств «Лодейнопольского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов». По данным следствия, подозреваемая, поручила растратить бывшему директору дома-интерната вверенное ей имущество.

Как сообщили в СУ СК РФ по региону, речь идет о сумме в 1,6 млн рублей, для приобретения более 500 билетов в театр. Позже выяснилось, что покупка предназначалась не для посетителей интерната.

Следствие будет просить суд заключить женщину под стражу. По уголовному продолжают искать дополнительные доказательства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фигуранты дела «Волго-Балта» о растрате отправились за решетку. Преступления были совершенны группой лиц в 2013-2014 годах.