Зампред соцзащиты Ленобласти задержана по подозрению в растрате бюджета

Зампред соцзащиты Ленобласти задержана по подозрению в растрате бюджета
По уголовному делу еще ищут дополнительные доказательства. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Ленобласти задержана заместитель председателя Комитета по социальной защите населения региона по подозрению в организации и руководстве по растрате бюджетных средств. Она якобы купила билеты в театр для пенсионеров, но на постановку они так и не попали.

Об этом стало известно в четверг, 3 декабря. Речь идет о растрате средств «Лодейнопольского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов». По данным следствия, подозреваемая, поручила растратить бывшему директору дома-интерната вверенное ей имущество.

Как сообщили в СУ СК РФ по региону, речь идет о сумме в 1,6 млн рублей, для приобретения более 500 билетов в театр. Позже выяснилось, что покупка предназначалась не для посетителей интерната.

Следствие будет просить суд заключить женщину под стражу. По уголовному продолжают искать дополнительные доказательства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фигуранты дела «Волго-Балта» о растрате отправились за решетку. Преступления были совершенны группой лиц в 2013-2014 годах.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
задержание ленобласть растрата


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Зенит» может подписать игрока «Штутгарта» Гонсалеса
Туристы рвутся в Петербург на Новый год, но Смольный их не ждет
В Петербург поступили 1,6 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V»
Дрозденко поручил предоставить детям медиков путевки в оздоровительные лагеря
В Москве открывается запись на вакцинацию против коронавируса
В России впервые выявили более 28 тысяч новых случаев COVID
В Центре протонной терапии начинается вторая очередь строительства корпуса ...
Расписание электричек между Петербургом и Ленобластью изменится с 13 декабря