Фигуранты дела «Волго-Балта» о растрате отправятся за решетку

Преступления были совершенны группой лиц в 2013-2014 годах.

Об этом стало известно сегодня, 9 декабря. Обо всем сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Владимир Николаев, экс-глава ФГУ «Волго-Балт», получил из бюджета почти 38 миллионов рублей на капремонт двух объектов — “Судовой ход реки Волхов и Ловатского бара” Новгородской области и “Судоходные трассы Водораздельного канала” Вологодской области. По документам проведением ремонтных работ занимались одни подрядчики, но по факту всем занимались другие компании. Эту схему придумали для хищения средств.

Фигурантами дела также стали Силкин и Додриков, который признали пособниками в растрате на сумму 10,1 млн рублей. Они получили условный срок, а вот Николаев отправится на решетку на пять лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что два адвоката из Петербурга пойдут под суд за взятку в 10 млн рублей.