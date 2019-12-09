Два адвоката из Петербурга пойдут под суд за взятку в 10 млн рублей

Адвокаты Андрей Федоров и Дмитрий Филипцев стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в Петербурге. Их дело передано в Красногвардейский районный суд.

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, адвокаты потребовали у своего подзащитного 10 миллионов рублей, которыми планировали подкупить следователей Петроградского района. Злоумышленники пообещали мужчине, что за эти деньги его не будут привлекать к уголовной ответственности по обвинению в незаконной банковской деятельности.

Потерпевший договорился с адвокатами о передаче взятки на АЗС в районе Шафировского проспекта. Однако, на встречу он принес муляж в размере 4,3 млн рублей, а вместе с ним пришли правоохранители.

Федорова отпустили под залог в размере 1 млн рублей, а Филипцева посадили под домашний арест. Оба отказались признавать свою вину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-сотрудников «Росгвардии» задержали за взятки.